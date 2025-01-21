انت الأن تتابع خبر استعملي ماسك الكركم بهذه الطريقة للتخلص من الحبوب والتجاعيد بسهولة .. نتائج مميزة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة أو الاهتمام بصحة الجلد بشكل عام من ضمن الأشياء التي لا تقبل التهاون معها من جانب المرأة وهو أمر يظهر من خلال الاهتمام الكبير من جانبهن لكل ما يطرأ من تغييرات على الوجه أو الجلد حيث أن ظهور التجاعيد أو الحبوب على البشرة لهو من الأمور التي يتم العمل على الحؤول دون حدوثها ـأو التعامل معها بشكل سريع فور ملاحظتها من خلال استعمال بعض الوصفات المميزة والتي لها نتائج في غاية الروعة وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي من سطور من المقال .

مكونات عمل ماسك الكركم للعناية بالبشرة

بضع قطرات من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

2 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

طريقة التحضير