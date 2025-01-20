أخبار اليمن : مرور صنعاء للسائقين: التزموا بهذه التعليمات

مرور صنعاء للسائقين: التزموا بهذه التعليماتدشنت شرطة المرور اليوم، تحويل حركة سير الباصات الأجرة والدراجات النارية على الخط الخدمي بشارع الستين في أمانة العاصمة دونا عن الخط السريع.

وأوضح مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي إلى أن هذه العملية ستستمر بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات ومنع وقوع الحوادث.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تستهدف شارع الستين، فيما ستشمل المراحل الأخرى بقية شوارع العاصمة ومنها ميدان السبعين بهدف تعزيز السلامة المرورية.

وفي التدشين بحضور نائب مدير المرور العميد الركن عبدالله العقر، دعا مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي سائقي باصات الأجرة والدراجات النارية إلى الالتزام بالتعليمات المرورية بالسير على الخط الخدمي في شارع الستين.

ولفت إلى أنه تم نشر فرق من مرور أمانة العاصمة والضبط المروري في جميع التقاطعات على امتداد شارع الستين لتحويل حركة سير الباصات الأجرة والدراجات النارية على الخط الخدمي ومنع سيرهم على الخط السريع.