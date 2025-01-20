وزير الثقافة يبحث آفاق التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 12:32 مساءً - د.أحمد فؤاد هنو: الشراكة بين الثقافة والإعلام تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الوعي المجتمعي

طارق نور: نتطلع لتعزيز التعاون مع وزارة الثقافة بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي ثقافي ثري ومتنوع يليق بالجمهور المصري

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالأستاذ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لبحث آفاق التعاون الثقافي الإعلامي وخطط تطوير المحتوى الإعلامي الثقافي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية لتطوير المحتوى بما يتماشى مع متطلبات العصر ويلبي تطلعات المجتمع.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أهمية التكامل بين الثقافة والإعلام في تقديم محتوى يعكس الهوية الوطنية ويواكب التطورات الحديثة. كما أشار إلى أن وزارة الثقافة تعمل على دعم المبادرات التي تعزز القيم الثقافية وتبرز المواهب الوطنية في مختلف المجالات.

وقال وزير الثقافة :"الشراكة بين الثقافة والإعلام تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الوعي المجتمعي، وعلينا الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتقديم محتوى يعكس تاريخ مصر العريق،ومستقبلها الواعد".

من جانبه، أعرب الأستاذ طارق نور عن تطلع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعزيز التعاون مع وزارة الثقافة بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي ثقافي ثري ومتنوع يليق بالجمهور المصري. وأكد على التزام الشركة بتوظيف كافة إمكانياتها لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في نشر الثقافة وتنمية الوعي المجتمعي.

تناول الاجتماع مناقشة خطط مستقبلية تشمل إنتاج برامج ثقافية مبتكرة، ودعم الفعاليات الفنية والأدبية، بالإضافة إلى تطوير آليات جديدة لنشر الثقافة بين مختلف فئات المجتمع.

في ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يرسخ دور الثقافة والإعلام في بناء مجتمع واعٍ ومثقف.