انت الأن تتابع خبر الأرصاد تحذر: منخفض جوي مع ظواهر متغيرة على بعض مناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر المركز الوطني للمواطنين بضرورة توخي الحذر من حالة الطقس،حيث هناك منخفض جوي يؤثر على بعض مناطق المملكة،و تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية،كما تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة إلى سقوط الأمطار الخفيفة،كما يكون هناك فرصة لتكون الضباب على هذه المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣١ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٨٠.

المدينة المنورة: العظمى ٢٥ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٤٥.

الرياض: العظمى ٢٠ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٦٥.

جدة: العظمى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٢ ودرجة الرطوبة ٨٥

الدمام: العظمى ٢٠ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٧٠.

أبها: العظمى ١٩ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٩٠.

تبوك: العظمى ١٨ والصغرى ٢ ودرجة الرطوبة ٧٥.

بريدة: العظمى ١٩ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٤٥.

حائل: العظمى ١٧ والصغرى ٢ ودرجة الرطوبة ٤٥.

الباحة: العظمى ١٨ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ١٧ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٦٠.

سكاكا: العظمى ١٧ والصغرى ٢ ودرجة الرطوبة ٧٠.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٩٠.

نجران: العظمى ٢٦ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٤٠.