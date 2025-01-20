انت الأن تتابع خبر قدم الآن: وزارة الدفاع السعودية تعلن عن فتح باب التوظيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التوظيف بها في إدارة القوات الجوية من حملة درجة البكالوريوس لشغل وظيفة تقنية،وذلك للعمل في مدينة الرياض،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة الدفاع السعودية.

المسمى الوظيفي لوظائف وزارة الدفاع السعودية

مهندس نظم تقنية المعلومات.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة الدفاع

أعلنت الوزارة أن هناك بعض الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بها وهي كالآتي:-

١- حاصل على درجة البكالوريوس هندسة البرمجيات أو تقنية معلومات.

٢- خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في نفس مجال الوظيفة.

المهام والمتطلبات المطلوبة لشغل وظائف وزارة الدفاع السعودية

هناك بعض المهام والمتطلبات التي حددتها الوزارة لشغل الوظائف الشاغرة بها وهي كالآتي:-

١- يجب إجادة استخدام المايكروسوفت أوفيس.

٢- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

٣- يجب الدراية الكاملة بلغة البرمجة المستخدمة بالأنظمة وكيفية عملها.

٤- إمكانية تحميل وتثبيت البرامج المتعلقة بالأنظمة الجيومكانية وملحقاتها.

٥- التدريب والمساندة الفنية لكافة البرامج التابعة للأنظمة.

٦- يجب أن يكون المتقدم معتمد مهنياً من الهيئة السعودية للمهندسين.

موعد وطريقة التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية