انت الأن تتابع خبر فرصة مميزة: مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن عن فتح باب التطوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التطوع لموسمي رمضان والحج لعام ١٤٤٦هـ،وذلك من خلال برنامج شباب مكة في خدمتك،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بذلك.

المسمى الوظيفي

فرص تطوعية لشباب مكة.

الشروط المطلوبة للتقديم في في مشروع تعظيم البلد الحرام

هناك بعض الشروط التي أقرها المشروع للتقديم فيه وهي كالآتي:-

١- أن يكون المتقدم يحمل السعودي الجنسية. ٢- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ١٨ عاماً ولا يزيد عن ٢٥ عاماً. ٣- أن يكون من سكان مدينة مكة المكرمة ٤- أن يمتلك المتقدم حساب بنكي موثق. ٥- يجب أن يكون لائقًا صحيا وطبياً للعمل. ٦- يتم صرف بدلات مجزية للمتطوعين.

موعد وطريقة التقديم في برنامج مشروع تعظيم البلد الحرام