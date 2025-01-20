انت الأن تتابع خبر خطوات بسيطة للاستعلام عن مواعيد الجلسات إلكترونياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى على تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، أصبح من الممكن الآن الاستعلام عن مواعيد القضايا بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المحاكم بشكل شخصي وفي هذا المقال سنتعرف بالتفصيل على خطوات الاستعلام عن موعد القضية إلكترونياً لعام 1446 باستخدام رقم الهوية والاسم، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين.

أهمية الاستعلام الإلكتروني عن مواعيد القضايا

قبل الخوض في تفاصيل الخطوات، لا بد من تسليط الضوء على أهمية هذه الخدمة الإلكترونية فمن خلال الاستعلام الإلكتروني، يمكن للمواطنين والمقيمين:-

- توفير الوقت والجهد: بدلاً من الانتظار في الطوابير الطويلة داخل المحاكم، يمكن إنجاز هذا الإجراء بسهولة وسرعة من خلال الجهاز المحمول أو الكمبيوتر.

- متابعة سير القضايا: يمكن للمواطنين متابعة آخر التطورات في قضيتهم ومعرفة موعد الجلسة القادمة بسهولة.

- الاطلاع على تفاصيل القضية: يمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل القضية الخاصة بهم مثل الأوراق المطلوبة والمواعيد المحددة.

- زيادة الشفافية: تساهم هذه الخدمة في زيادة الشفافية في الإجراءات القضائية، مما يطمئن المتقاضين.

خطوات الاستعلام عن موعد القضية إلكترونياً

فيما يلي خطوات الاستعلام عن موعد القضية إلكترونياً:

1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية:

تحديد البوابة الصحيحة: يجب على المستعلم تحديد البوابة الإلكترونية الصحيحة التابعة لوزارة العدل من هنا أو المحكمة المعنية بالقضية.

إنشاء حساب: في حال عدم وجود حساب مسبق، يجب إنشاء حساب جديد على البوابة الإلكترونية وتفعيله.

2. تسجيل الدخول:

إدخال البيانات: بعد إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول، يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

3. اختيار خدمة الاستعلام عن موعد القضية:

تصفح الخدمات: بعد تسجيل الدخول، يجب تصفح الخدمات المتاحة واختيار خدمة "الاستعلام عن موعد القضية".

4. إدخال البيانات المطلوبة:

رقم القضية: يتم إدخال رقم القضية بدقة، حيث يعد هذا الرقم هو المفتاح الرئيسي للوصول إلى المعلومات الخاصة بالقضية.

رقم الهوية: يتم إدخال رقم الهوية الوطني للمستعلم للتأكد من هويته.

الاسم: يتم إدخال الاسم كاملاً كما هو مسجل في الأوراق الرسمية.

5. التحقق من البيانات:

مراجعة البيانات: قبل إرسال الطلب، يجب مراجعة جميع البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

6. إرسال الطلب:

تأكيد الطلب: بعد التأكد من صحة البيانات، يتم الضغط على زر "إرسال الطلب".

7. عرض النتائج:

الاطلاع على الموعد: بعد إرسال الطلب، ستظهر نتائج الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن موعد الجلسة القادمة وتفاصيل أخرى متعلقة بالقضية.

8. طباعة النتيجة (اختياري):

الحفظ أو الطباعة: يمكن للمستعلم طباعة نتائج الاستعلام أو حفظها كملف PDF للرجوع إليها لاحقاً.

نصائح هامة للاستعلام الإلكتروني

فيما يلي نصائح هامة للاستعلام الإلكتروني: