بندر الخريف: الرؤية الثاقبة وراء التحول الصناعي السعودي

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رياض - احمد صلاح - يشهد قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية وغير مسبوقة، مدفوعة برؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة المحتوى المحلي وفي قلب هذه التحولات يقف رجلٌ يعمل بلا كلل لترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية عالمية، إنه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف.

بندر الخريف.. مهندس التحول الصناعي

بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار، أثبت معالي الوزير قدرته على قيادة هذا التحول الاستراتيجي فمن خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الطموحة، يعمل الوزير على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي وجذبه للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أبرز ملامح التحول الصناعي السعودي

فيما يلي أبرز ملامح التحول الصناعي السعودي:

التوطين والاعتماد على الكفاءات الوطنية: يعطي الوزير الأولوية لتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الصناعي، وذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة كما تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل جاذبة للشباب السعودي، وتشجيعهم على الابتكار والريادة.

جذب الاستثمارات الأجنبية: نجح الوزير في جذب العديد من الشركات العالمية الرائدة للاستثمار في المملكة، وذلك بفضل التسهيلات التي يوفرها للمستثمرين والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

تطوير البنية التحتية الصناعية: تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المملكة، بما في ذلك المدن الصناعية ومناطق التقنية، لتوفير بيئة مثالية للشركات الصناعية.

دعم الصناعات الوطنية: تقدم الوزارة العديد من الدعم والتحفيزات للصناعات الوطنية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

الفرص المتاحة في القطاع الصناعي السعودي