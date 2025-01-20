شارك الفنان رامز جلال جمهوره على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو طريفًا جمعه بالنجم الأمريكي مارتن لورنس والنجم المصري أحمد حلمي في أثناء وجودهم في حفل "Joy Awards". وعلق رامز على الفيديو قائلاً: مارتن لورنس فرهد مني وحلمي هنج مني، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين أشادوا بخفة ظله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامز جلال يشارك فيديو طريفًا مع مارتن لورنس وأحمد حلمي شارك الفنان رامز جلال جمهوره على منصة إنستغرام مقطع فيديو طريفا جمعه بالنجم الأمريكي مارتن لورنس والنجم الم إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.