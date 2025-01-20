7 طرق فعّالة للإقلاع عن تناول السكر بشكل دائم

يرتبط الإفراط في استهلاك السكر بعدد من المشاكل الصحية مثل السمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، فضلاً عن تأثيره السلبي على المزاج.

نستعرض في التقرير التالي، بعض النصائح البسيطة التي تساعد في الإقلاع عن تناول السكر بشكل دائم، وفقًا لـ"Only my health".

لا يقتصر السكر على الحلويات فقط، بل يوجد أيضًا في العديد من الأطعمة المصنعة مثل الخبز، الصلصات، والوجبات الخفيفة المالحة.

1- التقليل التدريجي من تناول السكر

الإقلاع المفاجئ عن السكر قد يكون مرهقًا، لذا، يُنصح بتقليل كمية السكر تدريجيًا، على سبيل المثال، إذا كنت تضيف ملعقتين صغيرتين من السكر إلى قهوتك يوميًا، قلل الكمية إلى ملعقة واحدة، ثم إلى نصف الملعقة، حتى تتوقف تمامًا.

2- اختيار الأطعمة الكاملة

حاول تضمين الأطعمة الكاملة وغير المعالجة في نظامك الغذائي، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، هذه الأطعمة منخفضة في السكريات المضافة وتساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

3- التحلية بطرق طبيعية

بدلاً من الاعتماد على السكر المضاف، يمكنك استخدام البدائل الطبيعية مثل الفاكهة الطازجة أو القرفة أو مستخلص الفانيليا لإضافة الحلاوة إلى طعامك.

4- الحفاظ على الترطيب

تتداخل مشاعر العطش مع الجوع، مما يجعلك تشعر برغبة في تناول السكر، وشرب كميات كافية من الماء طوال اليوم يساعد في تقليل هذه الرغبة، كما أن شاي الأعشاب أو المياه المنقوعة يمكن أن تكون بديلاً ممتازًا للمشروبات السكرية.

5- الوجبات الخفيفة

الاحتفاظ بوجبات خفيفة صحية في متناول اليد مثل المكسرات، البذور، الزبادي اليوناني، أو قطع الفاكهة، هذه الخيارات ستشبع الجوع دون أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ.

6- المشروبات السكرية

المشروبات الغازية، عصائر الفاكهة، ومشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، من الأفضل استبدال هذه المشروبات بماء غازي غير محلى، مثل شاي الأعشاب أو قهوة سوداء.

7- قسط كافٍ من النوم

النوم الجيد يعزز توازن هرمونات الجوع، ويساعد في تقليل الرغبة في تناول السكر، لذلك ينصح بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد يوميًا للحفاظ على صحة جيدة وتقليل الرغبة في تناول السكر.