العالم اليوم - بابا الفاتيكان ينتقد خطط ترامب لطرد المهاجرين: ستكون عارا

انتم الان تتابعون خبر بابا الفاتيكان ينتقد خطط ترامب لطرد المهاجرين: ستكون عارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 06:30 صباحاً - قبل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس خطط دونالد ترامب بشأن تشديد إجراءات الهجرة عندما يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وفي مقابلة مع برنامج "تشي تيمبو تشي فا" الإيطالي على قناة "نوفا"، أذيعت يوم الأحد، سئل البابا عن خطط ترامب لترحيل المهاجرين غير القانونيين بمجرد عودته إلى منصبه.

وقال بابا الفاتيكان إنه لم يتحدث مع ترامب منذ فترة ولايته الأولى، ولكن إذا كان صحيحا أنه يريد طرد المهاجرين غير القانونيين "فسيكون ذلك عارا، لأنه يجعل الفقراء والمحرومين يدفعون ثمن اختلال التوازن الاجتماعي".

وأضاف بابا الفاتيكان لمقدم البرنامج الإيطالي فابيو فازيو: "هذا لا يصلح. هذه ليست الطريقة لحل الأمور".

وتعتبر العلاقة بين بابا الفاتيكان وترامب متوترة، حيث قال قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، عن ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس: "كلاهما ضد الحياة، كلاهما من يطرد المهاجرين ومن يقتل الأطفال"، في إشارة إلى دعم هاريس لحق المرأة في اختيار الإجهاض.

ومن المتوقع أن يؤدي ترامب في واشنطن اليمين الدستورية اليوم الإثنين ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال لآلاف من مؤيّديه الذين تجمعوا في قاعة "كابيتال وان" بالعاصمة الأميركية "سنوقف الغزو عند حدودنا"، مضيفا: "سأكشف عن تدابير أمن الحدود في خطاب التنصيب".

وأعلن أنه سيتصرف "بسرعة وقوة غير مسبوقتين" عندما يتسلم الإثنين منصبه رئيسا للولايات المتحدة.

وتابع قائلا: "اعتبارا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".