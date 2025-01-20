العالم اليوم - "تيك توك" يشكر ترامب.. ويعد المستخدمين بالبقاء في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 12:25 صباحاً - شكر تطبيق "تيك توك" الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي قال يوم الأحد إنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي بعد تنصيبه لمنح الشركة الأم المالكة للتطبيق "بايت دانس"، ومقرها الصين، مزيدا من الوقت لإيجاد مشتري قبل أن يتعرض تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير لحظر دائم في الولايات المتحدة.

وقال التطبيق في منشور على حسابه في منصة "إكس": "بالاتفاق مع مقدمي خدماتنا، فإن تيك توك بصدد استعادة الخدمة".

وأضاف: "نشكر الرئيس ترامب على توفير الوضوح والتأكيد اللازمين لمقدمي الخدمات لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات على توفير تيك توك لأكثر من 170 مليون أميركي والسماح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالازدهار".

وتابع: "إنه موقف قوي مؤيد للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية. سنعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأمد يبقي تيك توك في الولايات المتحدة".

وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة في وقت متأخر يوم السبت قبل سريان قانون بإغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي يوم الأحد.

وحذر مسؤولون أميركيون من أنه في ظل بقاء التطبيق تابعا للشركة الأم الصينية "بايت دانس"، توجد مخاطر من إساءة استخدام بيانات الأميركيين.

وكان ترامب قد قال إنه سيمدد "الفترة الزمنية قبل سريان قانون حظر التطبيق حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي".

وكتب في منشور على تروث سوشيال يقول "أود أن يكون للولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50 بالمئة في مشروع مشترك. بتنفيذ ذلك، ننقذ تيك توك ونحافظ عليه في أيد أمينة ونسمح له بالظهور".

ووفق ترامب فإن الأمر التنفيذي سيحدد أنه لن تكون هناك مسؤولية على أي شركة ساعدت في بقاء خدمة تيك توك قبل إصدار الأمر.

وذكر ترامب في تعليقات منفصلة يوم السبت أنه سيمنح "على الأرجح" تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه الإثنين، وهو تعهد أشارت إليه الشركة في إشعار لمستخدمي التطبيق الذي لم يعد متوفرا على متاجر أبل وغوغل على الإنترنت.

وجاء في الإشعار الذي ظهر للمستخدمين مساء السبت "جرى إقرار قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. وللأسف لا يمكنكم استخدام تيك توك في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. انتظرونا".