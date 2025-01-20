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كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الأولى: سيمبا والقسنطيني إلى ربع النهائي

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كأس الكونفدرالية الإفريقية- المجموعة الأولى: سيمبا والقسنطيني إلى ربع النهائي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة في المجموعة الأولى…

سيمبا- تنزانيا × أونزي برافوش- أنغولا 1-0
النادي الصفاقسي- تونس × النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر 0-1
النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر × سيمبا- تنزانيا 2-1
أونزي برافوش- أنغولا × النادي الصفاقسي- تونس 3-2
سيمبا- تنزانيا × النادي الصفاقسي- تونس 2-1
أونزي برافوش- أنغولا × النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر 3-2
النادي الصفاقسي- تونس × سيمبا- تنزانيا 0-1
النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر × أونزي برافوش- أنغولا 4-0
أونزي برافوش- أنغولا × سيمبا- تنزانيا 1-1
النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر × النادي الصفاقسي- تونس 3-0
سيمبا- تنزانيا × النادي الرياضي القسنطيني- الجزائر 2-0
النادي الصفاقسي- تونس × أونزي برافوش- أنغولا 4-0

الترتيب النهائي للمجموعة الأولى
1- سيمبا: 13 نقطة (8- 4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- الرياضي القسنطيني: 12 نقطة (12- 6)- تأهل إلى ربع النهائي
3- أونزي برافوش: 7 نقاط (7- 14)- ودّع البطولة
4- الصفاقسي: 3 نقاط (7- 10)- ودّع البطولة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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