نسرين طافش تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها مجددًا دون الكشف عن هوية العريس

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:54 صباحاً - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن زواجها مرة أخرى، مما أثار دهشة جمهورها، لكنها لم تكشف عن هوية زوجها الجديد. جاء ذلك خلال تصريحاتها التلفزيونية مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على هامش حفل توزيع جوائز “Joy Awards” الذي أقيم مساء السبت في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت طافش أنها تزوجت مؤخرًا وكانت تقضي شهر العسل قبل وصولها إلى الحفل مباشرة. ورغم إعلانها عن زواجها، حرصت على إخفاء هوية زوجها، مشيرة إلى أنه “رجل أعمال مصري شاب”.

وأضافت أنه “شخص راقٍ ومحترم، وقد جمعهما الحب مما دفعهما لاتخاذ هذه الخطوة”، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن هذا الزواج.

يُذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت في 13 يوليو 2023 عن طلاقها رسميًا من زوجها السابق، طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي، من خلال منشور على خاصية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”، حيث قالت: “لقد تم طلاقي رسميًا بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية”.

وكانت طافش قد أعلنت في بداية يوليو 2022 عن زواجها من شريف شرقاوي، إلا أن العلاقة انتهت بعد عام واحد فقط.