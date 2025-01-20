نيمار يعمل على فسخ عقده مع الهلال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم الهلال، يعتزم فسخ عقده مع النادي السعودي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ESPN” العالمية، فإن نيمار ووالده وهو في ذات الوقت، وكيل أعماله، يعملان على إقناع الهلال بإنهاء العقد.

خطوة نيمار تأتي نظراً لرغبته بالعودة إلى ناديه الأم، سانتوس البرازيلي، أملاً باستعادة أفضل مستوياته لضمان التواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

جدير بالذكر، أن نيمار انضم لصفوف الهلال، صيف 2023، بصفقة قياسية من باريس سان جيرمان، ولكنه لم يشارك كثيراً نظراً لكثرة إصاباته.