بورتو البرتغالي يعلن إقالة مدربه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 01:54 مساءً - أعلن نادي بورتو البرتغالي، اليوم الإثنين، إقالة مدربه فيتور برونو، بسبب سوء النتائج.

وتأتي إقالة برونو بعد الخسارة أمام جيل فيسينتي بنتيجة 3-1، وهي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري البرتغالي، ما جعل الفريق في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر، سبورتنج لشبونة.

وكان فيتور برونو تولى مسؤولية تدريب بورتو، الصيف الماضي، خلفاً للبرتغالي، سيرجيو كونسيساو.

وقاد برونو فريق بورتو في 18 مباراة في مسابقة الدوري، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل مرة واحدة، وخسر 4 مواجهات.