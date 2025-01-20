بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 12:56 صباحاً - أسباب تقصف الشعر وعلاجاته المنزلية

تعد مشكلة تقصف الشعر واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، وحتى الرجال أحيانًا. قبل أن نتحدث عن الحلول، من المهم أن نفهم الأسباب التي تؤدي إلى تقصف الشعر وكيف يمكننا تجنبها.

أسباب تقصف الشعر

الجفاف: استخدام المنتجات الكيميائية القاسية وتصفيف الشعر بالحرارة يزيد من جفاف الشعر مما يؤدي إلى تقصفه.

استخدام المنتجات الكيميائية القاسية وتصفيف الشعر بالحرارة يزيد من جفاف الشعر مما يؤدي إلى تقصفه. التغذية الغير متوازنة: نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر يمكن أن يضعفه ويتسبب في تقصفه.

نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر يمكن أن يضعفه ويتسبب في تقصفه. العوامل البيئية: تعرض الشعر لأشعة الشمس المباشرة، والرياح الحارة، والماء المالح يمكن أن يُضعفه.

تعرض الشعر لأشعة الشمس المباشرة، والرياح الحارة، والماء المالح يمكن أن يُضعفه. الإهمال: عدم التقليم المنتظم للشعر وإهمال استعمال الزيوت الطبيعية قد يسبب تقصف الأطراف.

حيل ذكية للتخلص من تقصف الشعر

إذا كنت تعاني من تقصف الشعر، لا تيأس، هناك العديد من الأساليب البسيطة والفعّالة للتعامل مع هذه المشكلة الصحية.

الترطيب العميق للشعر

استخدام قناع الشعر المرطب مرة في الأسبوع يمكن أن يعيد الرطوبة للشعر التالف. يمكنك صنع قناع منزلي باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

تجنب تسخين الشعر المفرط

حاول تقليل استخدام مجففات الشعر ومكواة التصفيف قدر الإمكان. عندما تضطر لاستخدامها، تأكد من تطبيق واقي حرارة جيد لحماية الشعر.

التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات مثل البيوتين وفيتامين E يساعد في تعزيز صحة الشعر وقوته. إدخال الخضروات الورقية والفواكه المكسرات في نظامك الغذائي يدعم نمو الشعر الصحي.

قص الأطراف بانتظام

قص الأطراف بانتظام يساعد في التخلص من الأطراف المتقصفة ويساهم في بقاء الشعر بمظهر صحي. أفضل نصيحة هي تحديد موعد قص الشعر كل ستة إلى ثمانية أسابيع.

الاعتناء بالشعر بمنتجات طبيعية

استخدام منتجات طبيعية

حاول الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية واستبدلها بأخرى طبيعية. تأكد من قراءة المكونات وابحث عن منتجات تحتوي على عناصر مرطبة وتغذي الشعر.

غسل الشعر بالماء البارد

من النصائح الهامة لغسل الشعر هو استخدام الماء البارد أو الفاتر عوضًا عن الماء الساخن. الماء البارد يساعد في غلق مسام الشعر والحفاظ على الزيوت الطبيعية.

تفادي تسريح الشعر المبلول

الشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبلولاً، لذا من الأفضل تجنب تسريحه بشدة في تلك المرحلة. استخدام مشط ذو أسنان واسعة يمكن أن يساعد في تقليل التكسر.

باتباع هذه الحيل البسيطة والفعالة، يمكن لكل فرد أن يتمتع بشعر صحي وجميل بعيدًا عن التقصف والتلف. المداومة على الاهتمام والرعاية اليومية هي المفتاح للحصول على نتائج مرضية وثابتة.