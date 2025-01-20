دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثالثة: الأهلي وأورلاندو إلى دور الثمانية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه المجموعة…

الأهلي- مصر × استاد أبيدجان- ساحل العاج 4-2

شباب رياضي بلوزداد- الجزائر × أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا 1-2

أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا × الأهلي- مصر 0-0

استاد أبيدجان- ساحل العاج × شباب رياضي بلوزداد- الجزائر 0-1

استاد أبيدجان- ساحل العاج × أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا 1-1

شباب رياضي بلوزداد- الجزائر × الأهلي- مصر 1-0

الأهلي- مصر × شباب رياضي بلوزداد- الجزائر 6-1

أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا × استاد أبيدجان- ساحل العاج 3-0

استاد أبيدجان- ساحل العاج × الأهلي- مصر 1-3

أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا × شباب رياضي بلوزداد- الجزائر 2-1

الأهلي- مصر× أورلاندو بيراتس- جنوب إفريقيا 1-2

شباب رياضي بلوزداد- الجزائر × ستاد أبيدجان 6-0

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة (5)

1- أورلاندو بيراتس: 14 نقطة (10-4)- تأهل إلى ربع النهائي

2- الأهلي: 10 نقاط (14-7)- تأهل إلى ربع النهائي

3- شباب رياضي بلوزداد: 9 نقاط (11-10)- ودع البطولة

4- استاد أبيدجان: نقطة واحدة (4-18)- ودع البطولة