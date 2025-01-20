“الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قيرغيزستان الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تسلّم سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة أمان سالييف، السفير الجديد لجمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.

وبحسب “وام”، تمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية قيرغيزستان في شتّى المجالات.

من جانبه أشاد السفير الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.