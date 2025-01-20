احتفالا بعيد الشرطة الـ 73.. الداخلية تقرر فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 01:31 مساءً - فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيدها الـ73 وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.. فقد تقرر فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة – الإسكندرية – أسيوط – طنطا) من يوم السبت الموافق 25 حتى الجمعة الموافق 31/1/2025 لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بمناسبة الإحتفال بـعيد الشرطة الـ73 ، وذلك خلال الفترة المسائية (بداية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، ومشاركة المواطنين الإحتفال بعيدها الـ73 .