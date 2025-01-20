دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الرابعة: الترجي وبيراميدز إلى ربع النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

رست منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة السادسة والأخيرة على النحو الآتي:

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة

بيراميدز- مصر × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 5-1

الترجي الرياضي- تونس × دجوليبا- مالي 4-0

ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × الترجي الرياضي- تونس 0-0

دجوليبا- مالي × بيراميدز- مصر 0-0

الترجي الرياضي- تونس × بيراميدز- مصر 2-0

دجوليبا- مالي × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 0-0

ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × دجوليبا- مالي 1-0

بيراميدز- مصر × الترجي الرياضي- تونس 2-1

ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × بيراميدز- مصر 0-1

دجوليبا- مالي × الترجي الرياضي- تونس 0-1

الترجي الرياضي- تونس × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 4-1

بيراميدز- مصر × دجوليبا- مالي 6-0

ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة (5)

1- الترجي: 13 نقطة (12-3)- تأهل إلى ربع النهائي

2- بيراميدز: 13 نقطة (14-4)- تأهل إلى ربع النهائي

3- ساجرادا إسبيرانسا: 5 نقاط (3-10)- ودع البطولة

4- دجوليبا: نقطتان (0- 12)- ودع البطولة