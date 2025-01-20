نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الرابعة: الترجي وبيراميدز إلى ربع النهائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج
رست منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، مع نهاية مباريات الجولة السادسة والأخيرة على النحو الآتي:
النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة
بيراميدز- مصر × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 5-1
الترجي الرياضي- تونس × دجوليبا- مالي 4-0
ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × الترجي الرياضي- تونس 0-0
دجوليبا- مالي × بيراميدز- مصر 0-0
الترجي الرياضي- تونس × بيراميدز- مصر 2-0
دجوليبا- مالي × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 0-0
ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × دجوليبا- مالي 1-0
بيراميدز- مصر × الترجي الرياضي- تونس 2-1
ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا × بيراميدز- مصر 0-1
دجوليبا- مالي × الترجي الرياضي- تونس 0-1
الترجي الرياضي- تونس × ساجرادا اسبيرانسا- أنغولا 4-1
بيراميدز- مصر × دجوليبا- مالي 6-0
ترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة (5)
1- الترجي: 13 نقطة (12-3)- تأهل إلى ربع النهائي
2- بيراميدز: 13 نقطة (14-4)- تأهل إلى ربع النهائي
3- ساجرادا إسبيرانسا: 5 نقاط (3-10)- ودع البطولة
4- دجوليبا: نقطتان (0- 12)- ودع البطولة