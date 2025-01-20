جريمة تهز السويداء.. قتل ابنته وحاول قتل زوجته

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:54 صباحاً - في حادثة مروعة، أقدم أب على قتل ابنته وطعن زوجته في قرية لبين الواقعة في ريف السويداء الغربي، مما أثار صدمة كبيرة بين الأهالي. الضحية، وهي شابة في العشرينات من عمرها، قُتلت على يد والدها الذي قام أيضًا بطعن زوجته أثناء محاولتها الدفاع عن ابنتها.

وحسب المعلومات المتاحة من جهات التحقيق، فإن الوالد ارتكب جريمته بدم بارد، مما زاد من صدمة عائلة الضحية وسكان القرية، الذين وصفوا ليليان بأنها فتاة هادئة ومحبّة للحياة، وكانت تحظى بحب واحترام الجميع.

بينما أفادت بعض المصادر العائلية بأن الأب قد انتحر بعد ارتكاب الجريمة، إلا أن شهود عيان شككوا في هذه الرواية، مشيرين إلى أنه فرّ من مكان الحادث بسيارته.

حتى الآن، لا يزال الجاني مختبئًا، وتواصل الجهات الأمنية جهودها للبحث عنه تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي وكشف ملابسات هذه الجريمة التي أثارت موجة من الغضب والحزن في المنطقة.