دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثانية: الرجاء المغربي يودع البطولة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار أمس، الأحد، على منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المجموعة…

ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 0-0

الرجاء الرياضي- المغرب × الجيش الملكي- المغرب 0-2

مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × الرجاء الرياضي- المغرب 1-1

الجيش الملكي- المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-1

مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × الجيش الملكي- المغرب 1-1

ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × الرجاء الرياضي- المغرب 1-0

الرجاء الرياضي- المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-0

الجيش الملكي- المغرب × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 2-0

مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-2

الجيش الملكي- المغرب × الرجاء الرياضي- المغرب 1-1

الرجاء الرياضي- المغرب × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 1-0

ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × الجيش الملكي- المغرب 1-1

الترتيب النهائي لفرق المجموعة الثانية

1- الجيش الملكي:10 نقاط (8- 4)- تأهل إلى ربع النهائي

2- ماميلودي صن داونز: 9 نقاط (5-4)- تأهل إلى ربع النهائي

3- الرجاء: 8 نقاط (4-5)

4- مانيمبا أنيون: 3 نقاط (3-7)