نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثانية: الرجاء المغربي يودع البطولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أسدل الستار أمس، الأحد، على منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المجموعة…
ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 0-0
الرجاء الرياضي- المغرب × الجيش الملكي- المغرب 0-2
مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × الرجاء الرياضي- المغرب 1-1
الجيش الملكي- المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-1
مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × الجيش الملكي- المغرب 1-1
ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × الرجاء الرياضي- المغرب 1-0
الرجاء الرياضي- المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-0
الجيش الملكي- المغرب × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 2-0
مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-2
الجيش الملكي- المغرب × الرجاء الرياضي- المغرب 1-1
الرجاء الرياضي- المغرب × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 1-0
ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × الجيش الملكي- المغرب 1-1
الترتيب النهائي لفرق المجموعة الثانية
1- الجيش الملكي:10 نقاط (8- 4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- ماميلودي صن داونز: 9 نقاط (5-4)- تأهل إلى ربع النهائي
3- الرجاء: 8 نقاط (4-5)
4- مانيمبا أنيون: 3 نقاط (3-7)