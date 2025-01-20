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دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثانية: الرجاء المغربي يودع البطولة

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دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الثانية: الرجاء المغربي يودع البطولة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار أمس، الأحد، على منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المجموعة…

ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 0-0
الرجاء الرياضي- المغرب × الجيش الملكي- المغرب 0-2
مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × الرجاء الرياضي- المغرب 1-1
الجيش الملكي- المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-1
مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × الجيش الملكي- المغرب 1-1
ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × الرجاء الرياضي- المغرب 1-0
الرجاء الرياضي- المغرب × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-0
الجيش الملكي- المغرب × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 2-0
مانيما أنيون- جمهورية الكونغو × ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا 1-2
الجيش الملكي- المغرب × الرجاء الرياضي- المغرب 1-1
الرجاء الرياضي- المغرب × مانيما أنيون- جمهورية الكونغو 1-0
ماميلودي صن داونز- جنوب إفريقيا × الجيش الملكي- المغرب 1-1

الترتيب النهائي لفرق المجموعة الثانية
1- الجيش الملكي:10 نقاط (8- 4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- ماميلودي صن داونز: 9 نقاط (5-4)- تأهل إلى ربع النهائي
3- الرجاء: 8 نقاط (4-5)
4- مانيمبا أنيون: 3 نقاط (3-7)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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