نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الأولى: مولودية الجزائر يرافق الهلال إلى دور الثمانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، السبت، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة…
يانغ أفريكانز- تنزانيا × الهلال- السودان 0-2
مازيمبي- جمهورية الكونغو × مولودية الجزائر- الجزائر 0-0
مولودية الجزائر- الجزائر × يانغ أفريكانز- تنزانيا 2-0
الهلال- السودان × مازيمبي- جمهورية الكونغو 2-1
مازيمبي- جمهورية الكونغو × يانغ أفريكانز- تنزانيا 1-1
مولودية الجزائر- الجزائر × الهلال- السودان 0-1
يانغ أفريكانز- تنزانيا × مازيمبي- جمهورية الكونغو 3-1
الهلال- السودان × مولودية الجزائر- الجزائر 1-1
مولودية الجزائر- الجزائر × مازيمبي- جمهورية الكونغو1-0
الهلال- السودان × يانغ أفريكانز- تنزانيا 0-1
مازيمبي- جمهورية الكونغو × الهلال- السودان 4-0
يانغ أفريكانز- تنزانيا × مولودية الجزائر- الجزائر 0-0
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى
1- الهلال: 10 نقاط (6-7)- تأهل إلى ربع النهائي
2- مولودية الجزائر: 9 نقاط (4-2)- تأهل إلى ربع النهائي
3- يانغ أفريكانز: 8 نقاط (5-6)- ودّع البطولة
4- مازيمبي: 5 نقاط (7-7)- ودّع البطولة