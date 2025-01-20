دوري أبطال إفريقيا- المجموعة الأولى: مولودية الجزائر يرافق الهلال إلى دور الثمانية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 07:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، السبت، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة…

يانغ أفريكانز- تنزانيا × الهلال- السودان 0-2

مازيمبي- جمهورية الكونغو × مولودية الجزائر- الجزائر 0-0

مولودية الجزائر- الجزائر × يانغ أفريكانز- تنزانيا 2-0

الهلال- السودان × مازيمبي- جمهورية الكونغو 2-1

مازيمبي- جمهورية الكونغو × يانغ أفريكانز- تنزانيا 1-1

مولودية الجزائر- الجزائر × الهلال- السودان 0-1

يانغ أفريكانز- تنزانيا × مازيمبي- جمهورية الكونغو 3-1

الهلال- السودان × مولودية الجزائر- الجزائر 1-1

مولودية الجزائر- الجزائر × مازيمبي- جمهورية الكونغو1-0

الهلال- السودان × يانغ أفريكانز- تنزانيا 0-1

مازيمبي- جمهورية الكونغو × الهلال- السودان 4-0

يانغ أفريكانز- تنزانيا × مولودية الجزائر- الجزائر 0-0

الترتيب النهائي للمجموعة الأولى

1- الهلال: 10 نقاط (6-7)- تأهل إلى ربع النهائي

2- مولودية الجزائر: 9 نقاط (4-2)- تأهل إلى ربع النهائي

3- يانغ أفريكانز: 8 نقاط (5-6)- ودّع البطولة

4- مازيمبي: 5 نقاط (7-7)- ودّع البطولة