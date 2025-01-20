دخول أكثر من 200 شاحنة مساعدات و 9 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 10:31 صباحاً - قال موفد قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل: دخول أكثر من 200 شاحنة مساعدات و9 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.