انت الأن تتابع خبر فرص عمل جديدة للشباب براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه مع مزايا مميزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توافر فرص عمل جديدة للشباب براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه، ويكون ذلك من خلال موقع فرصنا الذي يطرح عدد من الوظائف للشباب ليتمكنوا من اختيار ما يناسبهم من الوظيفة المناسبة لهم، وتسعى الدولة بشكل دائم ومستمر بأن تقوم بتوفير فرص عمل للشباب والتي تكون مناسبة مع المؤهلات والتخصصات الحاصلين عليها، ولذلك فقد تم إطلاق تلك الوظائف الخالية التي نقدمها لكم الآن ابقوا معنا.

التابع لوزارة التضامن الاجتماعي،

فرص عمل جديدة للشباب براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه، والتي تعمل على الحد من البطالة وتوفير مميزات لهم وراتب مادي جيد، كما أنه يمكن للراغبين للتقديم في تلك الوظائف الخالية ضرورة التوجه إلى الشركة التي تم الإعلان عنها أو يمكن التقديم أيضا من خلال رابط الموقع الرسمي، حيث تطلب شركة خاصة في المواد الغذائية عدد مائة مندوب مبيعات خارجية.

مميزات وظائف موقع فرصنا وتفاصيل التقديم