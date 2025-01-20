انت الأن تتابع خبر فرص عمل جديدة للشباب براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه مع مزايا مميزة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توافر فرص عمل جديدة للشباب براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه، ويكون ذلك من خلال موقع فرصنا الذي يطرح عدد من الوظائف للشباب ليتمكنوا من اختيار ما يناسبهم من الوظيفة المناسبة لهم، وتسعى الدولة بشكل دائم ومستمر بأن تقوم بتوفير فرص عمل للشباب والتي تكون مناسبة مع المؤهلات والتخصصات الحاصلين عليها، ولذلك فقد تم إطلاق تلك الوظائف الخالية التي نقدمها لكم الآن ابقوا معنا.
التابع لوزارة التضامن الاجتماعي،
- فرص عمل جديدة للشباب براتب شهري يصل إلى 10 آلاف جنيه، والتي تعمل على الحد من البطالة وتوفير مميزات لهم وراتب مادي جيد، كما أنه يمكن للراغبين للتقديم في تلك الوظائف الخالية ضرورة التوجه إلى الشركة التي تم الإعلان عنها أو يمكن التقديم أيضا من خلال رابط الموقع الرسمي، حيث تطلب شركة خاصة في المواد الغذائية عدد مائة مندوب مبيعات خارجية.
مميزات وظائف موقع فرصنا وتفاصيل التقديم
- يحصل المتقدم بالوظيفة على راتب بقيمة 4000 جنيه مع حوافز إضافية تصل إلى 6000 جنيه وتأمينات صحية وتأمينات اجتماعية، أما عن الضوابط اللازمة للتقديم لتلك الوظائف تتمثل فيما يلي:
- برة متوسطة من سنة إلى سنتين كحد أدنى.
- لا يشترط اللغة الإنجليزية والجنس والحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس.
- يكون السن المطلوبة ما بين 19 إلى 39 سنة.
- المؤهل المطلوب نظام 3 سنوات ثانوية فنية.
- الوظيفة المطلوبة مبيعات خارجية وتوزيع.
- أما عن مواعيد العمل تكون من الساعة العاشرة صباحا حتى نهاية العمل للبيع بشكل يومي ما عدا الجمعة.
- فيما يتم التقديم لتلك الوظائف عبر موقع توظيف مصر، وم ثم الضغط على تقدم للوظيفة التي تناسب وتختارها.