العالم اليوم - في البحر الأحمر.. الحوثيون يحددون هدف الفترة المقبلة

انتم الان تتابعون خبر في البحر الأحمر.. الحوثيون يحددون هدف الفترة المقبلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 01:23 مساءً - أشار الحوثيون في اليمن إلى أنهم سيقتصرون على استهداف السفن التابعة لإسرائيل فقط في ممر البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك فى رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها الحوثيون إلى شركات الشحن وآخرين الأحد.

ويعتزم الحوثيون، بشكل منفصل، إصدار بيان عسكري، الإثنين، على الأرجح بشأن القرار.

وأعلن الحوثيون: عبر "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" التابع لهم، أنهم "سيوقفون العقوبات" على السفن الأخرى التي استهدفتها سابقا منذ بدء هجماتهم في نوفمبر 2023.

وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، قد أكد الخميس الماضي، أن جماعته ستبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد.

ومنذ أكثر من عام ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد إسرائيل بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة "مساندة للفلسطينيين في غزة".