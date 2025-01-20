انت الأن تتابع خبر الشروط والخطوات الجديدة لنقل الكفالة في السعودية لعام 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الخطوات الجديدة لنقل الكفالة في السعودية لعام 2025، في إطار السعي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تواصل الحكومة جهودها لإصلاح سوق العمل بهدف جعله أكثر كفاءة وجاذبية للمواهب المحلية والدولية، ومن أبرز الخدمات المقدمة نظام نقل الكفالة، ومن بين المبادرات البارزة التي تم تنفيذها إلغاء نظام الكفالة التقليدي لبعض المهن، مما أسفر عن تطوير العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال الوافدين، فهذا التغيير يعزز حقوق العمال ويدفع نحو زيادة تنافسية السوق،

وفي هذا التقرير نستعرض كيفية إجراء نقل الكفالة والشروط والتكاليف اللازمة لإتمام هذه العملية.

لتنظيم إجراءات نقل الكفالة وضمان استفادة كلا الطرفين (العامل وصاحب العمل)، تم وضع مجموعة من الشروط الأساسية،

وهي:

يجب أن يكون العامل قد قضى عاما كاملا مع صاحب العمل الحالي.

ضرورة وجود بيئة عمل ملائمة تضمن حقوق الموظفين.

أن يكون تصريح الإقامة ورخصة العمل ساريين.

يجب تقديم طلب نقل الكفالة عبر منصة معتمدة مثل أبشر أو قوى.

الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية على الطلب.

المستندات اللازمة لإجراء نقل الكفالة وفق النظام الجديد لعام 2025

لإكمال إجراءات النقل، يجب تقديم الوثائق التالية:

استمارة طلب نقل الكفالة مكتملة.

صورة من إقامة سارية المفعول.

خطاب من صاحب العمل الجديد يوضح تفاصيل الوظيفة والعامل.

سجل تجاري للجهة الجديدة، في حال كان النقل إلى مؤسسة.

نسخة من جواز سفر العامل ساري المفعول.

تسهيلات رقمية لنقل الكفالة

لتسهيل الإجراءات، توفر منصة أبشر الحكومية إمكانية تقديم طلب النقل عبر الإنترنت،

وتتضمن الخطوات التالية: