العالم اليوم - نشر مقتطفات من خطاب تنصيب ترامب.. هذا أبرز ما جاء فيه

انتم الان تتابعون خبر نشر مقتطفات من خطاب تنصيب ترامب.. هذا أبرز ما جاء فيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 01:23 مساءً - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الإثنين، عن مقتطفات من الخطاب الذي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلقاءه في حفل تنصيبه.

وبحسب الصحيفة سيدعو ترامب إلى "ثورة في الحس السليم" خلال خطاب تنصيبه، ثم يشرع في سرد أجندة تتضمن عمليات ترحيل جماعية ورسوم جمركية باهظة وخفض حجم الحكومة الفيدرالية.

ومن المقتطفات التي نشرتها الصحيفة: "أعود إلى الرئاسة واثقا ومتفائلا بأننا في بداية عصر جديد مثير من النجاح الوطني، موجة من التغيير تجتاح البلاد". "رسالتي إلى الأميركيين اليوم هي أنه حان الوقت لنا للعمل مرة أخرى بشجاعة وقوة وحيوية أعظم حضارة في التاريخ".

ومن المتوقع أن يتخلى الرئيس 47 عن بعض الخطابات النبيلة التي استخدمها أسلافه ويصف بعبارات صريحة ما يعتبره أكثر المشاكل الوطنية إلحاحًا وحلوله لها.

كذلك سيوقع ترمب على عدة أوامر تنفيذية في مبنى الكابيتول الأميركي بعد أداء اليمين، كجزء من موجة من الإجراءات في اليوم الأول، كما يخطط لإصدار عشرات الأوامر التنفيذية في أيامه القليلة الأولى، تتعلق بالهجرة وأمن الحدود وإنتاج الطاقة.

كما يعتزم الرئيس المنتخب إصدار أمر تنفيذي يوم الإثنين لإعادة تطبيق تيك توك، مما يكسب المزيد من الوقت للتوصل إلى صفقة تسمح للمنصة بالتخلص من ملكيتها الصينية أو إغلاقها في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يقوم، يوم الجمعة، بجولة في لوس أنجلوس التي دمرتها الحرائق.

وسيتم تنصيب السيناتور السابق عن ولاية أوهايو جيه دي فانس نائبا للرئيس، وفي سن الأربعين، سيكون ثالث أصغر رئيس في التاريخ يشغل المنصب.

وسيحضر ماسك، أغنى رجل في العالم، حفل التنصيب، مما يعزز دوره الضخم في الإدارة الجديدة، كما يخطط جيف بيزوس من أمازون ومارك زوكربيرغ من ميتا للحضور، وهما خصمان سابقان لترامب عملا على التقارب، وسيحضر العشرات من كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين الحريصين على كسب ود الرئيس القادم - بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو.

سيحضر بايدن، وكذلك الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، لن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، مما يؤكد التوترات مع ترامب، الذي هاجمها وزوجها لسنوات.