مزج بين التقليد والحداثة: أكشاك الأقصر المصرية تتزين بأعمال فنية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:54 صباحاً - في مدينة الأقصر بمصر، تتواصل الجهود الإبداعية لتعزيز جمال مساراتها السياحية من خلال مشروع فني يجمع بين سحر الفن وأصالة التاريخ، مما يعكس هوية المدينة العصرية في تناغم مع إرثها الفرعوني.

وفي حديثه عن أعمال تجميل الأكشاك الكهربائية، أكد محافظ الأقصر، عبد المطلب عمارة، أن هذه الأكشاك، التي كانت في السابق مجرد هياكل عادية، قد تحولت إلى لوحات فنية نابضة بالحياة بفضل جهود أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

وأضاف أن هذه المبادرة تُعزز المسار السياحي للمدينة، حيث تم تحويل 35 كشكًا كهربائيًا إلى أعمال فنية مبهرة تمزج بين الطابع العصري واللمسات الفرعونية.

وأشار عمارة إلى أن المشروع يهدف إلى تجميل الهوية البصرية للأقصر، ويعكس رؤية جديدة للمدينة، حيث يعمل الطلاب على رسم تصاميم فنية تمثل تاريخ الأقصر العريق وروحها النابضة.

كما أشار إلى وجود تحضيرات لإطلاق جدارية فنية ضخمة أمام مكتبة مصر العامة في مدرسة طيبة، والتي من المتوقع أن تصبح معلمًا فنيًا بارزًا في قلب المدينة بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.