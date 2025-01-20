سيبايوس يعيش أفضل لحظاته مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 01:54 مساءً - يعيش الإسباني، داني سيبايوس، أفضل لحظاته مع ريال مدريد، خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن سيباسوس وللمرة الأولى يشارك بشكل منتظم مع الميرنجي كلاعب أساسي أو حتى من الدكة، منذ انضمامه لصفوف النادي الإسباني، صيف 2017.

وأشارت الشبكة: “خلال آخر 15 مباراة لعبها كان أساسي في 8 مباريات منها”.

وخلال الموسم الحالي، شارك سيبايوس مع ريال مدريد في 21 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 939 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.