وزير التعليم العالي يصل معبر رفح لدعم مصابي غزة ويعقد اجتماعا بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 01:31 مساءً - وصل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى معبر رفح البري، يرافقه وفد من رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية، في زيارة لدعم الأشقاء المصابين من أبناء قطاع غزة.

وفي تصريح له، أكد الوزير أن الزيارة تهدف إلى تقديم الدعم الكامل للمصابين من قطاع غزة عبر المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سيعقد اجتماعًا استثنائيًا في جامعة العريش، بحضور عدد من المسؤولين. ومن بين المشاركين في الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء جامعات العريش، وعين شمس، والقاهرة، وقناة السويس، والمنوفية، إضافة إلى المسؤولين عن المستشفيات الجامعية.

وشدد وزير التعليم العالي على جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال الحالات الطارئة والمستعصية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 140 مستشفى جامعيًا متخصصًا وعامًا على أهبة الاستعداد. وأوضح أن خطة الدعم تعتمد على عدة خطوط استقبال، يبدأ الخط الأول من مستشفيات إقليم قناة السويس، يليه خط الظهير في إقليم القاهرة الكبرى، ثم باقي المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات.

وأضاف الوزير: “نحرص على توفير أفضل الخدمات الطبية للمصابين، حيث ستتم متابعة جميع الحالات بشكل مستمر بالتنسيق مع الأطقم الطبية المتخصصة”. وأشار إلى أن الاجتماع في جامعة العريش سيتناول بحث سبل تعزيز الجهود الطبية، وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الإنساني والدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية