ظهرتا معًا.. هل انتهى الخلاف بين سمية الخشاب وريم البارودي؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:54 صباحاً - أثارت صورة تجمع بين الفنانتين سمية الخشاب وريم البارودي تساؤلات حول ما إذا كان الخلاف بينهما، الذي يتعلق بالمطرب أحمد سعد، قد انتهى.

التقطت الفنانتان صورة تذكارية خلال حفل توزيع جوائز “Joy Awards”، بعد فترة من الخلافات والقطيعة بينهما.

وكانت البارودي قد اتهمت الخشاب في برنامج “شيخ الحارة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بخطف خطيبها أحمد سعد منها بعد زواجه من الخشاب.

من جانبها، نفت الخشاب تلك الاتهامات في حلقة أخرى من نفس البرنامج، مشيرة إلى أن علاقتها بأحمد سعد بدأت بعد الطلاق الرسمي من البارودي.

كما وجهت الخشاب رسالة إلى ريم البارودي خلال البرنامج، قالت فيها: “أنا مظلمتكيش، أحمد سعد هو اللي ظلمك وظلمنا احنا الاتنين”.

وتشارك سمية الخشاب في السباق الرمضاني لعام 2025، للمرة الأولى في مسلسل سعودي بعنوان “أم أربعة وأربعين”، الذي يدور في إطار درامي اجتماعي. المسلسل من تأليف هبة مشاري، وإخراج السعودي مثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين إلى جانب الخشاب، مثل جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.