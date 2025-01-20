 مصر.. حكم بالسجن سنة لطبيب نسي “ضمادة” داخل بطن مريضة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:54 صباحاً - أصدرت محكمة في محافظة قنا بمصر حكمًا بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف جنيه، بحق طبيب جراحة، بعد إدانته بتهمة الإهمال الطبي نتيجة نسيانه “ضمادة” داخل بطن مريضة أثناء إجراء عملية جراحية، مما أدى إلى وفاتها.

تعود تفاصيل الحادثة إلى يناير 2024، حيث وجهت السلطات تهمة الإهمال الطبي للطبيب “م. ك. م. ع”، بعد وفاة المريضة “سومة. م. م”، التي كانت تخضع لعملية استئصال المرارة في مركز فرشوط، شمال قنا.

وأظهرت التحقيقات أن “الطبيب نسي فوطة جراحية (ضمادة) داخل بطن المريضة أثناء العملية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ بعد عدة أيام من الجراحة”.

وأكدت عائلة المريضة أن “الفوطة كانت السبب الرئيسي في وفاتها، حيث عانت من آلام شديدة حتى توفيت”.