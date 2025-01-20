انت الأن تتابع خبر اعرفي فوائد كريم بانثينول للبشرة والشعر ودواعي استخدامه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوائد كريم بانثينول للبشرة كثيرة، يحافظ على الماء في الجلد، ويرطب وينعم البشرة ويجعلها أكثر ليونة. كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل على شفاء الجروح. يناسب استخدامه: بشكل عام يعتبر جيداً لجميع أنواع البشرة، وخاصة البشرة الجافة أو المتقشرة. يعمل بشكل جيد مع: مع مرطبات مثل حمض الهيالورنيك والجلسرين، والسيراميد.

ماهو البانثينول

البانثينول Panthenol عبارة عن مرهم مرطب و ملطف للجلد و يزيد من حيوية البشرة ، يتكون من حمض البانتوثنيك ( فيتامين B5 ) مادة البانثيول عبارة عن سائل شفاف لزج جدًا و أحماض البانتوثنيك هي مساحيق عادة تكون بيضاء قابلة لذوبان في الماء و الكحول و البروبيلين ، يحتوي مرطب البانثينول على ديكسبانتينول و هي مواد بيولوجية نشطة لتعطي الترطيب.

تستخرج تلك المكونات من النباتات بصورة كبيرة لهذا يعمل على ترطيب و تهدئة البشرة ، كما أنه من الكريمات المثالية للبشرة الدهنية و لا يترك أي أثر دهني على البشرة ، كما أنه من الدهانات الأمنة التي ليس من استخدامها أي ضرر و لكن يجب الحظر من نقطة التكوين هناك نوع من البانثينول يحتوي على الكورتيزون هذا النوع يتم وضعه في مكان الإلتهاب فقط و لا يستعمل في ترطيب و تلطيف البشرة كالنوع الأخر الذي يعطي البشرة الترطيب و العلاج في نفس الوقت و يمكن استخدامه كمرطب يومي للبشرة قبل النوم .

دواعي الاستخدام

يستخدم في علاج اضطرابات الجلد كالجروح و الحروق و حالات تشقق الحلمة و القروح و بعد العمليات الجراحية لضمان عملية الإلتئام و الشقوق الشرجية و حروق الشمس و اسمرار البشرة الناتج عن حروق الشمس .

فوائد البانثينول للبشرة