انت الأن تتابع خبر إليكي أفضل الوصفات الطبيعية لتقشير الجلد والحصول على بشرة صافية مثل الأطفال !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الضروري على المرأة أن تهتم بمظهرها الشخصي وهي القاعدة التي تضعها كافة النساء أمامهن للحصول على المظهر الجميل الجذاب اللذي يرغبون في الحصول عليه وهو أمر يشكل فارق كبير لديهن فالجمال نعمة تهتم بها النساء بدرجة كبيرة للغاية خاصة في بعض الأشياء مثل العناية بالبشرة وصحة الجلد فالبشرة هي عنوان الاهتمام الذي تكون عليه المرأة لذا يرغبن جميعا في الحصول على بشرة ناعمة خالية من اي مشكلات قد تتسبب في التقليل من درجة جمالها وهو الأمر الذي سنعمل على توضيح بعض الوصفات التي تساعد في الوصول له كما يلي .

وصفة الليمون والشوفان لتقشير البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

أولا نعمل على خلط كافة المكونات التي سبق أن ذكرناها أعلاه معا للحصول على عجينة مناسبة

ثم يتم تطبيق هذا الخليط على الوجه مع الحرص على التدليك لمدة لا تقل عن دقيقتين

ثم يتم غسل الوجه بالماء للتخلص من أثار الخليط

وصفة زيت جوز الهند والسكر لتقشير البشرة