انت الأن تتابع خبر احذروا قبل فوات الاوان.. اكتشاف أول حالة في مصر بمرض فيكساس VEXAS وهذه أعراضه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الدكتور يسري عقل رئيس قسم الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني بالإعلان عن نجاح فريق طبي متخصص فى تشخيص أول حالة مرضية تكزن نادرة لمرض فيكساس في داخل مصر، وقد صرح فى بيان رسمي ختام فعاليات المؤتمر السنوي الخاص بقسم الأمراض الصدرية فى كلية طب قصر العيني، وقد تم اكتشافه على مستوى عالمي ليكون تحدي طبي كبير، ونجاح الفريق الطبي نتيجة كفاءته الاستثنائية في ان يتم التعامل مع الحالة وتشخيصها بشكل دقيق.

متلازمة فيكساس

هي عبارة عظ مرض ينتج عنه أعراض التهابية ودموية، وتكون نتيجة طفرات في جين UBA 1 الموجودة في خلايا الدم، ثم اكتسابها في وقت آخر من الحياة،لا يتم نقله من المرضى إلى أطفالهم فيما بعد، حيث تعتبر حالة من أمراض المناعة الذاتية النادرة التي ينتج عنها الالتهاب في كافة أرجاء الجسم.

تقوم الأمراض المناعية الذاتية بمهاجمة الجهاز المناعي للجسم من خلال الخطأ بدل من حمايته، ولم يتمكن الخبراء من معرفة سبب مهاجمة الجهاز المناعي للجسم، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الأنسجة في جميع المناطق بالجسم، يؤدي إلى الالتهاب والتورم،

حيث تؤثر على كلا مما يلي:

الدم.

نخاع العظم.

الأوعية الدموية.

الجلد.

الغضاريف (وبالأخص الأذن والأنف).

المفاصل.

الرئتين.

العيون.

الخصيتين.

أبرز أعراض متلازمة فيكساس VEXAS

توجد مجموعة واسعة من الأعراض الالتهابية التي تظهر على الكثير من الأعضاء لتكون على

النحو التالي:

ظهور الطفح الجلدي المؤلم.

الهياكل الغضروفية من خلال التورم واحمرار الأذن والأنف.

الرئتين عن طريق السعال وضيق التنفس.

الأوعية الدموية عبر التهاب الأوعية الدموية وبقع الدم الناتجة عن تجلط الأوردة العميقة.

الحمى.

التعب الشديد.

أبرز مضاعفات متلازمة فيكساس

فى حالة تأثير الالتهاب الناتج عن متلازمة VEXAS على نخاع العظم ، فقد يؤدي الى فشل فى نخاع العظم وذلك يكون قاتلا ويكون عرضة ليتم الإصابة بحالات صحية

أخرى منها ما يلي: