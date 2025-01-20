انت الأن تتابع خبر «صدمة هتندم طول حياتك لو معرفتهاش».. المشروبات السكرية والمحلات خطر على القلب وتسبب أمراض خطيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المشروبات لمحلاة مثل المياه والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر خاصة وان كان السكر المستخدم صناعي وغير طبيعي يجعل هذه المشروبات ضارة للغاية ولا يوجد أي فائدة منها حيث تسبب على المدى البعيد أمراض مزمنة يصعب علاجها مرة أخرى

أضرار جسيمة تسببها المشروبات المحلاة

تعد المشروبات المحلاة والسكرية من أكثر العوامل التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان حيث تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف الذي يرفع من مستوى السعرات الحرارية دون تقديم أي قيمة غذائية تذكر و يؤدي استهلاك هذه المشروبات بانتظام إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ مما يعرض الجسم لخطر الإصابة بالسمنة وأمراضها المرتبطة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب كما أن السكر المضاف يسبب ارتفاع مفاجئا في مستويات الجلوكوز في الدم مما يؤدي إلى شعور مؤقت بالطاقة يتبعه انخفاض سريع يسبب التعب والجوع

الأمراض التي تسببها المشروبات السكرية