ثينك سمارت هب تأخذ صناعة المحتوى إلى أفق جديد في قمة المليار متابع بفوز “تاء مربوطة”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 12:56 مساءً - في حدث تاريخي غير مسبوق، فازت الشركة الناشئة ” تاء مربوطة“ ب جائزة المليون دولار في قمة المليار متابع و هو أبرز المنصات العالمية للاحتفاء بصناعة المحتوى الرقمي وإبراز المبدعين، و قد أعلنت منصة ثينك سمارت هب المعروفة بدعمها لصناع المحتوى والموهوبين في دولة الإمارات و منهم مؤسسة شركة تاء مربوطة ، حيث كرّست جهودها لتسليط الضوء على المبدعين الحقيقيين ومنشئي المحتوى الذين يصنعون التغيير في العالم الرقمي.

وقد صرحت لينة حصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ثينك سمارت هب، قائلة:”نحن فخورون بفوز صانعة المحتوى آية البكر بجائزة المليون دولار لدعم شركتها الناشئة تاء مربوطة ، من أبرز ما يميزنا هو ايجاد المبدعين و مساعدتهم على بناء محتواهم و آية كانت واحدة من المميزين و كان عندنا ايمان تام في طبيعة محتواها و مدى مصداقيته و تأثيره الايجابي على المجتمع“

و أضافت لينة : و الحمد لله سنتابع مسيرتنا مع آية لإنشاء محتوى هادف و داعم لكل أمرآة تعرضت ل قصص و قضايا حساسة لم يتم التحدث عنها أو التغلب عليها.

تاء مربوطة هذه الشركة الناشئة، التي أطلقتها آية بكر، نجحت في خلق مساحة آمنة ومبتكرة للنقاش وتبادل التجارب بين النساء و لتكون منصة داعمة ل كل امرأة عربية تسعى للتغيير والإلهام”

تميزت مشاركة ثينك سمارت هب في قمة المليار متابع بجناح مبتكر وفريد من نوعه، صُمم خصيصاً لدعم المبدعين ومنحهم منصة للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم.

الحدث استضاف جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تناولت أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال صناعة المحتوى، مما جعله نقطة جذب للمؤثرين والخبراء على حد سواء.

أثبتت قمة المليار متابع أهمية صناعة المحتوى الرقمي، التي تشهد نموًا متسارعاً على مستوى العالم. تشير الإحصائيات إلى أن حجم السوق الرقمي تجاوز 16 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بنمو بنسبة 20% في السنوات القادمة. كما أصبحت المنصات الرقمية مصدر دخل رئيسي لأكثر من 70% من المبدعين، مما يؤكد الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد العالمي.