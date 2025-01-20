كونتي يتدخل لحسم صفقة جارناتشو .. واجتماع حاسم بين نابولي ومانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات نابولي للحصول على خدمات الأرجنتيني، أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد..

ويريد نابولي تعويض رحيل الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي انضم لصفوف باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، اتصل باللاعب الشاب، لإطلاعه على رغبته في ضمه لفريق الجنوب.

وأفادت الصحيفة، عن وجود خلافات مالية بين الناديين تتعلق بقيمة الصفقة، حيث يريد النادي الإنكليزي الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، بينما نابولي يريد دفع 42 مليوناً.

ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع بين جيوفاني مانا، المدير الرياضي لنابولي، مع مسؤولي اليونايتد، اليوم الاثنين، أملاً في التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

خلال الموسم الحالي، شارك جارناتشو في 21 مباراة في البريميرليج مع اليونايتد، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.