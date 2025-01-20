هانزي فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 12:56 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة بنفيكا، غداً الثلاثاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

كوبارسي – بالدي – أراوخو – جافي – فيران توريس – بيدري – ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – إيناكي بينيا – بابلو توري – كريستنسن – فيرمين لوبيز – كاسادو – باو فيكتور – لامين يامال – فرينكي دي يونج – كوندي – إريك جارسيا – تشيزني – كوشين – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 15 نقطة، بينما بنفيكا يتواجد في المركز 15 ولديه 10 نقاط.