انت الأن تتابع خبر أسرار الكولاجين للبشرة السحرية وتأثيره على البشرة والجسم تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نسمع كثيرًا عن مادة الكولاجين للبشرة ونقصها في الجسم والبشرة واستخدام كبسولات الكولاجين للبشرة، وقد لا يعلم البعض منا ما هو الكولاجين، أما عن الكولاجين فهو واحد من البروتينات التي تتواجد في الجسم بكثرة حتى فترة عمرية معينة يبدأ بعدها في الاضمحلال، له تأثير كبير سواء كان على البشرة أو الجسم عندما يبدأ مستواه في الانخفاض فما هو تأثير الكولاجين للبشرة والجسم.

الكولاجين ما هو؟

واحد من أنواع البروتينات الهامة والتي تتواجد بكثرة في الجسم أكثر من باقي الأنواع المعروفة من البروتينات الموجودة في الجسم، ويتواجد في الجلد وفي الأوتار وعظام الجسم والعضلات والأسنان وأيضًا الأوعية الدموية، وللكولاجين ما يقرب من 16 نوع وكل منها يتواجد في منطقة معينة من الجسم.

الكولاجين للبشرة

يسمح لطبقات الجلد بأن تكون مرنة طوال الوقت بدون تجاعيد كما ويجعل العظام والعضلات أكثر مرونة في التحرك فلا يصاب الإنسان بالخشونة، وعندما ينخفض الكولاجين في الجسم

نلاحظ ذلك على البشرة كالآتي:

ظهور التجاعيد على البشرة بما في ذلك الخطوط الدقيقة وخاصةً بمنطقة جانب الفم ومنطقة جانب العين.

كما ويستخدم الكولاجين في نفخ الشفاه والخدود.

وأيضًا يمكن استخدامه في التخلص من السيلوليت أي الخطوط البيضاء التي تظهر على مناطق مختلفة من الجسم.

يساعد في توحيد لون البشرة ويخلصها من التصبغات.

يمكن استخدام في تكبير حجم الثدي وأيضًا المؤخرة.

مصادر رفع الكولاجين

ونقدم إليكم مجموعة من المصادر التي تؤثر على مستوى الكولاجين في الجسم وتقوم بزيادته،

والذي يجب تناولها:-