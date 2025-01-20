انت الأن تتابع خبر أفضل الوصفات المغربية لملئ فراغات الشعر وزيادة الكثافة في زمن قياسي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واحدة من الأمور التي من الممكن أن تتسبب في إزعاج كبير لدى النساء بشكل عام هي أن يكون هناك شئ معين في المظهر الخاص بهن لا ينال إعجابهن بالقدر الكافي وهو ما يجعل الثقة بالنفس والسعادة في أدنى مستوياتها في تلك الحاجة خاصة إذا كان هذا الشئ هو الشعر الذي يعد من ابرز علامات الجمال لدى المرأة حيث يعاني البعض من الفراغات وتساقط الشعر وهو الأمر الذي يجعلهن يبحثن عن بعض الوصفات التي لها فائدة كبيرة في هذا الصدد والتي سنعمل من خلال ما يلي من فقرات من المقال على أن نوضحها كما يلي .

طريقة عمل ماسك الطين الاخضر المغربي للشعر

المكونات ” ملعقتان من الطين الأخضر ، ماء ورد ، ملعقة صغيرة من زيت اللوز “

أولا يتم العمل على خلط كافة المكونات معا من أجل الحصول على خليط كريمي مناسب

ثم يتم وضع هذا الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة قبل أن نعمل على شطفه بالماء الدافئ

يجب التقليل من استعمال أدوات تصفيف الشعر

وصفة الزعتر وزيت الخروح للعناية بالشعر