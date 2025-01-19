انت الأن تتابع خبر كريم رمزي: بعض لاعبي الأهلي اشتكوا من مترجم كولر بسبب التعليمات الفنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن أزمة رضا حنفي مترجم السويسري مارسيل كولر، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: مترجم الأهلي أخبر كولر أنه لن يتمكن من ترجمة حديثه عن الصفقات حتى لا تحدث مشكلة، وكولر سأله.

وتابع كريم رمزي: على المترجم أن يقول نصا ما قاله المدرب، وليس عليه ألا يكون في صف الإدارة أو مدافعا عن الإدارة، ولكن عليه أن يُنقل ما يُقال.

وفجر كريم رمزي مفاجأة: بعض لاعبي الأهلي اشتكوا من مترجم الأهلي، بسبب عدم فهم التعليمات الفنية التي ينقلها عن مارسيل كولر.