توافد أبرز اللاعبين المصنفين الدوليين فـي البطولة الدولية للبولينج واليوم آخر أيام المحاولات

بحضور بطل العالم الماليزي كريم

توافد على مركز السيب للبولينج خلال اليومين الماضيين ابرز لاعبي العالم في البولينج والمصنفين الدوليين من اجل المشاركة في البطولة الدولية للبولينج، التي تنظمها اللجنة العمانية للبولينج مع مهرجان ليالي مسقط في احد ابرز البطولات المفتوحة التي تقام على ارض السلطنة من خلال حجم الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة والبالغ قيمتها قرابة 30 الف ريال عماني، والتي اعتبرها جميع المشركين بأنها واحدة من ابرز الجوائز المالية المرصودة في البطولات المفتوحة في القارة الاسيوية، وكذلك في منطقة الخليج والتي استقطبت معها ابرز اللاعبين من مختلف دول العالم من اجل المنافسة على لقب هذه البطولة.

وكانت صالة مركز السيب للبولينج، اكتظت بالمشاركين خلال اليومين الماضيين مع اقتراب موعد ختام منافسات المحاولات والمقررة ان تختتم مساء اليوم على ان تنطلق يوم الاثنين منافسات الادوار النهائية يسعى خلالها الجميع من اجل التاهل الى الدور الثاني من البطولة.

وشهد اليومان الماضيان تغيير في مراكز ترتيب اللاعبين مع دخول عدد كبير من اللاعبين الى البطولة، حيث بلغ العدد الاجمالي حتى يوم امس الاول 115 لاعبا ولاعبة من 14 دولة من السلطنة ومصر والفلبين وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية والهند والامارات والبحرين وقطر وايران واميركا وماليزيا وايطاليا بينهم لاعبون عالميون وابطال للعالم والقارة الاسيوية مما غير في قائمة النتائج التي سوف تشهد كذلك تغييرا حتى مع موعد انتهاء نظام المحاولات.

ودخل قائمة المنافسة على المركز الاول اللاعب الاماراتي نايف عقاب الذي سجل محاولة جيدة حقق معها 2026 نقطة وتواجد كذلك اللاعب العماني خالد عيسى والذي سجل 1995 نقطةـ وياتي في المركز الرابع اللاعب العماني حسن الخروصي والذي نجح في حصد عدد 1967 نقطة وفي المركز الرابع اللاعب مصعب العدوي الذي جاء بالمركز الاول في الايام الماضية وحصد افضل محاولاته 1967 نقطة.

وتواجد في البطولة بطل العالم الماليزي كريم الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم الاخيرة بهونج كونج والتي اختتمت قبل اربعة ايام حضر مباشرة الى مسقط من اجل المشاركة في منافسات البطولة ويتواجد كذلك مجموعة من لاعبي ماليزيا بالاضافة الى لاعبين من الكويت وهو المنتخب الحاصل على المركز الثالث في الترتيب العام في بطولة العالم.

وقال الماليزي كريم: الجوائز المالية المجزية المرصودة لهذه للبطولة الدولية بمسقط هي من جعلتنا نحرص على المشاركة نظرا لارتفاع قيمة الجوائز المالية والرقم الموضوع جيد جدا يقارب اكبر البطولات الدولية المفتوحة ونسعى من هذه المشاركة الى كسب كأس المركز الاول، والاجواء في مسقط مثالية والصالة وعدد المشاركين يعتبر جيدا مع تواجد نخبة من ابرز اللاعبين العالميين وسوف نسعى جاهدين الى تحقيق المستوى الافضل في هذه المشاركة.