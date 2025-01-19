انطلاق المرحلة الأولى من «ماراثون عُمان الصحراوي» بولاية بدية

بدية ـ العُمانية: انطلقت أمس بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، المرحلة الأولى من «ماراثون عُمان الصحراوي» في نسخته العاشرة، ويستمر حتى «22» من يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 1000متسابق من عدائي الجري والسباقات المفتوحة من مختلف دول العالم. رعى انطلاق المرحلة الأولى من «ماراثون عُمان الصحراوي» أمس صاحب السُّمو السَّيد فارس بن فاتك آل سعيد، والذي اشتمل على احتفالية تراثية ورياضية، وإعطاء إشارة الانطلاقة للمرحلة لمسافة «42» كم، والتي جاءت انطلاقتها متزامنة مع انطلاق السباقات القصيرة لمسافات «2، 5، 10، 21» كم والمخصصة للهواة والعوائل والأطفال من مختلف الأعمار.

وقال سعيد بن محمد الحجري المشرف العام لماراثون عُمان الصحراوي: يأتي الماراثون هذا العام استكمالًا للنجاح الذي حققه خلال النسخ التسع الماضية، التي شهدت مشاركات واسعة من عدد كبير من أبطال الجري والسباقات المفتوحة من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن «ماراثون عُمان الصحراوي» يحظى باهتمام إعلامي ورياضي عالمي لما له من أهمية في الترويج السياحي لسلطنة عُمان من جهة، والمشاركة الرياضية للمتسابقين من مختلف الفئات والجنسيات من جهة أخرى، حيث يعَد «ماراثون عُمان الصحراوي» فرصة للتهيئة والاستعداد للسباقات العالمية المقامة بين الحين والآخر في مختلف دول العالم.

وبيَّن بأن الماراثون لهذا العام والذي يأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان يشتمل على «4» مراحل للسباق الصحراوي الكلاسيكي لمسافة «165» كم، حيث قُسّمت هذه المراحل لتشمل المرحلة الأولى اليوم لمسافة «42» كم، والمرحلة الثانية لمسافة «55» كم، والمرحلة الثالثة تُقام في الفترة الليلية لمسافة «47» كم، على أن يختتم الماراثون بإقامة المرحلة الرابعة والأخيرة ولمسافة «21» كم، بالإضافة إلى إقامة سباق المسير لمسافة «100» كم.

الجدير بالذكر أن «ماراثون عُمان الصحراوي» يسهم وبصورة مباشرة في التعريف بالمقوِّمات السياحية في ولاية بدية ومحافظة شمال الشرقية، حيث يبرز الماراثون مكانة سلطنة عُمان كوجهة رياضية وسياحية مميزة، ويسلط الضوء على جمال طبيعتها وتنوعها الثقافي.