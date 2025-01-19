كسور كبار السن: مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:53 مساءً - يدرك الأطباء والمتخصصون في المجال الطبي أن المشكلات الصحية تختلف من شخص لآخر. فقد تمثل مشكلة معينة تحديًا كبيرًا لمريض، بينما قد تكون مجرد حالة بسيطة لمريض آخر.

وفقًا لموقع “senior health care”، فإن العاملين في مجال الرعاية الصحية لكبار السن يعرفون تمامًا أن المضاعفات الناتجة عن كسور العظام لدى هذه الفئة العمرية ليست بالأمر الهين.

**لماذا تختلف كسور العظام لدى كبار السن؟**

بينما يجب على كل كسر أن يُفحص ويُعالج من قبل مختص طبي في أسرع وقت، فإن الكسر البسيط لدى الشباب قد يحتاج فقط إلى جبيرة وفترة شفاء قصيرة. أما بالنسبة لكبار السن، الذين قد يكونون عرضة للسقوط بسبب هشاشة العظام أو الخرف أو الضعف العام، فإن التعافي من الكسر قد يكون أكثر تعقيدًا.

ببساطة، لا يمتلك العديد من كبار السن القوة والقدرة على الشفاء التي يتمتع بها الشباب. ورغم إمكانية تعافيهم من كسور العظام، إلا أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا أطول بكثير.

أثناء فترة التعافي، قد تتأثر جوانب أخرى من حياتهم بشكل سلبي، وهو ما نراه غالبًا في حالات مشابهة.