وزير الخارجية يلتقي ممثلى الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 11:29 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطى ،وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى بروكسل لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج ،اليوم الأحد ،فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير عبد العاطى خلال جولاته الخارجية فى إطار الحرص على التواصل المباشر مع أعضاء الجالية والتعرف على اوضاعهم.

أكد الوزير عبد العاطى على اعتزازه بأبناء الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج ودورهم في تعزيز روابط الصداقة بين مصر والبلدين، معرباً عن تقديره للدور الذي يضطلع به أبناء الجالية على المستوى المجتمعي. وشدد الوزير عبد العاطى على حرص القيادة السياسية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى وتقديم كافة الخدمات القنصلية وأوجه الدعم للجاليات المصرية في مختلف دول العالم وربطهم بوطنهم، مستعرضاً المبادرات الوطنية المختلفة التي تهدف إلى تلبية متطلبات المصريين في الخارج ومنها "مبادرة السيارات" و"مبادرة تسوية الموقف التجنيدى" و"اتكلم عربي" ومشروع "بيت الوطن".

كما أشار الدكتور عبد العاطى إلى حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، مستعرضاً الإجراءات التى اتخذتها وزارة الخارجية فى سبيل التحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية للتيسير على المواطنين المصريين. وقد حرص السيد وزير الخارجية على اجراء حوار مفتوح مع الجالية استمع خلاله إلى مقترحات الجالية بشأن الخدمات القنصلية المقدمة وسبل تطويرها.