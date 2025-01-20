”نيويورك تايمز”: واشنطن تدرك أن روسيا ستحتفظ بالمناطق الـ4 الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 02:36 صباحاً - نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا مطولا أكدت فيه أن واشنطن تدرك أن روسيا ستحتفظ بالمناطق الـ4 الجديدة.

وكتبت الصحيفة: "في حال التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، ستحتفظ روسيا بجميع الأراضي المحررة، وهذا أمر مفهوم في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب".

كما أشار المقال إلى أن معظم مسؤولي إدارتي بايدن وترامب يدركون أن روسيا "ستحتفظ بـ20% من أوكرانيا".

وفي السابع من يناير الجاري، اعترف ترامب بأن حل الصراع في أوكرانيا قد يستغرق وقتا أطول من الـ24 ساعة التي حددها خلال الحملة الانتخابية.

وأعرب عن رغبته في إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن الأزمة الأوكرانية عند توليه منصبه.

وكانت روسيا قد أكدت انفتاحها على التفاوض حول أوكرانيا. وحددت في يونيو الماضي شروطها لتحقيق السلام، بما فيها الانسحاب الأوكراني من أراض معينة وعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو ورفع العقوبات عن روسيا وغير ذلك.