العالم اليوم - جريمة بشعة تهز السويداء في سوريا.. أب يقتل ابنته بدم بارد

انتم الان تتابعون خبر جريمة بشعة تهز السويداء في سوريا.. أب يقتل ابنته بدم بارد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 04:24 صباحاً - شهدت محافظة السويداء في سوريا جريمة بشعة، حيث قام أب بقتل ابنته قبل أن يحاول قتل والدتها التي نجت بأعجوبة.

ونقل موقع "تلفزيون سوريا" عن شبكة "السويداء 24"، أن قرية لبين بريف السويداء الغربي شهدت جريمة قتل أب لابنته التي تدعى ليليان أبو سرحان.

ووفق الموقع فقد قتل عز الدين ابنته ليليان في العقد الثاني من عمرها، وهاجم بعد ذلك والدتها وطعنها عدة مرات.

ونقل الموقع عن سكان القرية أن الأب غادر المنزل بعد ارتكابه لجريمة القتل.

وقالت مواقع سورية، إن الأب القاتل لا يزال مختفيا، بينما تواصل السلطات بحثها عنه.

ولم يتم الكشف عن أسباب إقدام الأب على ارتكاب الجريمة التي أثارت موجة من الغضب والاستياء والتنديد على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.